Курс доллара существенно упал за выходные: где выгоднее всего купить валюту
3 апреля 2023, 10:18Читати новину українською
Курс доллара продолжает падать на наличном рынке, уверенно направляясь к отметке в 37 гривен. За выходные обменники и чёрный рынок продают американскую валюту на 20 копеек ниже.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 3 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений против 31 марта), а купить за 38,10 гривны (+5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,40 гривны (-10 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-20 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,35 гривны (-17 копеек), а продажа – 40,72 гривны (-23 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,70 гривны (-25 копеек).
- Евро покупают по 40,45 гривны (-25 копеек), а продают за 40,72 гривны (-33 копейки).
Каким будет курс в первую неделю апреля
Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в Пасхальный период гривна может укрепиться на 2 – 3%.
В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.