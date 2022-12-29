Доллар существенно вырос в обменниках, а в банках наоборот снизился
29 декабря 2022, 10:28Читати новину українською
Наличный курс доллара сегодня показывает разностороннюю динамику. В обменниках курс снова резко изменился, сегодня он наоборот вырос, а вот в банках американская валюта существенно подешевела.
Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 29 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (-20 копеек против 28 декабря), а купить за 40,60 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41,75 гривны (-25 копеек), а продают в среднем по 42,60 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (+55 копеек), а продают – за 40,59 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,25 гривны (+25 копеек), а продажа – 42,52 гривны (-23 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+1 копейка), а продажа – 40,55 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 42,25 гривны (-8 копеек), а продают за 42,50 гривны (-10 копеек).
Курс доллара в 2023 году
Эксперты ожидают, что до конца года и первой недели нового года валютные тренды останутся такими же, а существенных изменений на валютном рынке не будет.
В период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать немного шире: от 40 до 42 гривен.
Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%.