Доллар существенно вырос в обменниках, а в банках наоборот снизился

29 декабря 2022, 10:28
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Наличный курс доллара сегодня показывает разностороннюю динамику. В обменниках курс снова резко изменился, сегодня он наоборот вырос, а вот в банках американская валюта существенно подешевела.

Курс валют в банках

  • За данным "Минфина", 29 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (-20 копеек против 28 декабря), а купить за 40,60 гривны (-10 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 41,75  гривны (-25 копеек), а продают в среднем по 42,60 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (+55 копеек), а продают – за 40,59 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 42,25 гривны (+25 копеек), а продажа – 42,52 гривны (-23 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+1 копейка), а продажа – 40,55 гривны (-5 копеек).
  • Евро покупают по 42,25 гривны (-8 копеек), а продают за 42,50 гривны (-10 копеек).

Напомним! В последнюю неделю декабря банкирша Анна Золотько прогнозировала, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны за доллар. Также она прогнозировала, что тренд на ослабление гривны будет сохраняться на этой неделе из-за сконцентрированных выплат зарплат украинцам в последние дни года и роста потребительских настроений среди населения.

Курс доллара в 2023 году

Эксперты ожидают, что до конца года и первой недели нового года валютные тренды останутся такими же, а существенных изменений на валютном рынке не будет.

В период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать немного шире: от 40 до 42 гривен.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК"

Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%.

Автор: Дар'я Вереньова