Доллар существенно вырос за выходные: какой курс в обменниках и на черном рынке

26 декабря 2022, 10:05
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Наличный доллар существенней всего вырос за выходные на черном рынке. Где самый выгодный сегодня курс и чего ждать от доллара в последнюю неделю этого года, читайте дальше.

Курс валют в банках

  • За данным "Минфина", 26 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (+10 копеек по сравнению с 23 декабря), а купить за 40,40 гривны (+3 копейки).

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  • Наличное евро банки покупают за 41,70 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,40 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,14 гривны (+12 копеек), а продают – за 40,65 гривны (+34 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 42,01 гривны (+7 копеек), а продажа – 42,71 гривны (+37 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+23 копейки), а продажа – 40,60 гривны (+30 копеек).
  • Евро покупают по 42,30 гривны (+20 копеек), а продают за 42,55 гривны (+23 копейки).

Вырастет ли курс к Новому году

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 каналу рассказал, что до конца года и в первую неделю января можно рассчитывать на то, что курс останется стабильным. Валютные тренды в этот период особо не изменятся.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК"

Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за 1 доллар (колебания в диапазоне 1% в сложных экономических и военных условиях вполне допустимы). Следовательно, курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, а, скорее, будет оставаться в пределах 40 – 41 гривны.

Автор: Дар'я Вереньова