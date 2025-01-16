Кто из участников боевых действий имеет право на жилье от государства

В Украине военнослужащие имеют право на бесплатное жилье от государства в соответствии с законом о социальной и правовой защите. Это право предоставляется тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Кто может претендовать на бесплатное жилье

Чтобы претендовать на бесплатное жилье от государства, лицо должно соответствовать определенным критериям, например выслуга на службе или пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает 24 Канал.

Смотрите также ООН поможет привлечь в Украину более 2,6 миллиардов долларов

Условия для получения жилья:

Выслуга лет. Минимум 20 лет военной службы.

Минимум 20 лет военной службы. Пребывание на учете. Лицо должно быть зарегистрировано как такое, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

Лицо должно быть зарегистрировано как такое, нуждающееся в улучшении жилищных условий. Однократное использование права. Право на бесплатное жилье может быть реализовано только один раз, и жилье не должно было быть приватизированным ранее.

Право на бесплатное жилье может быть реализовано только один раз, и жилье не должно было быть приватизированным ранее. Регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрированным в населенном пункте дислокации воинской части, где он проходит службу.

Интересно! В 2021 году очередь на жилье для военных составляла 44,3 тысячи человек, в 2022 – 43,5 тысячи человек. А в конце декабря 2023 года число составляло 42,2 тысячи человек.

Льготы на приобретение жилья

Государственная программа "еОселя" предлагает льготное кредитование для военнослужащих ВСУ по контракту и работников силовых структур.

Условия программы:

Льготная ставка: 3% годовых для военных и силовиков.

3% годовых для военных и силовиков. Ставка для УБД и ветеранов: 7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади.

7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади. Фиксированная ставка: Льготная процентная ставка остается неизменной на весь срок кредита.

Льготная процентная ставка остается неизменной на весь срок кредита. Платежеспособность: Заемщик должен быть официально трудоустроенным и платить налоги.

Для получения жилья в кредит по программе "еОселя" необходимо соответствовать следующим требованиям:

Гражданство Украины является обязательным условием. Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях. Срок кредитования не может превышать 20 лет. Возраст заемщика: от 18 до 70 лет (на момент погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет). Неучастие в других государственных программах по обеспечению жильем. Отсутствие в санкционных списках. Первоначальный взнос: не менее 20% от стоимости жилья.

Получение земельного участка

Военные, которые отслужили не менее 17 лет, имеют право получить земельный участок в выбранном населенном пункте для строительства жилого дома. Местные органы самоуправления обязаны обеспечить реализацию этого права.

Государственные кредиты на жилье

Военнослужащие с 20-летним стажем службы могут претендовать на государственный кредит для строительства или приобретения жилья.

Срок кредитования: до 20 лет.

до 20 лет. Одноразовое право: кредит предоставляется только один раз.

кредит предоставляется только один раз. Финансирование: за счет средств государственного бюджета.

за счет средств государственного бюджета. Условия предоставления: регулируются Кабинетом Министров Украины.

Помощь с первым взносом

Военнослужащие, которые заключают первый контракт, имеют право получить компенсацию до 50% от первого взноса за кредит на жилье.

Интересно! Через два года службы государство предоставляет дополнительную компенсацию. Эта поддержка предоставляется единовременно и финансируется из специальных фондов, предусмотренных в государственном бюджете.