Всего одна справка принесет дополнительные 320 гривен к пенсии

Кому начислят 320 гривен к пенсии / Фото: Pexels
Украинское законодательство таит немало финансовых сюрпризов для пожилых людей, о которых знают далеко не все. Наличие всего одного специфического документа дома позволяет существенно увеличить ежемесячные поступления на банковскую карту.
Что это за специальная доплата к пенсии
Речь идет о специальной надбавке для Почетных доноров Украины, которая в 2026 году составляет 320 гривен.
Прогнозы
Право на такую ежемесячную финансовую поддержку имеют граждане, получившие соответствующий статус еще во времена СССР или успевшие его оформить до 25 января 2026 года, о чем говорится в Пенсионном фонде Украины.
Важно! Размер этого финансового бонуса не является фиксированным, ведь он напрямую привязан к прожиточному минимуму. Законом предусмотрено, что доноры получают ровно 10% от утвержденной суммы на одного человека в расчете на месяц.
Такой статус присваивается только тем, кто безвозмездно сдал 40 доз цельной крови или 60 доз плазмы.
Что нужно сделать для получения денег
Чтобы средства начали поступать вместе с основной пенсией, автоматического начисления недостаточно, поэтому придется проявить инициативу. Вам необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением о назначении надбавки.
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С собой обязательно возьмите базовый пакет документов: паспорт, идентификационный код и главный документ – удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Какие решения относительно надбавок принимались ранее
Как уже сообщалось, государство существенно изменило правила поддержки, и пенсионеры, получившие это почетное звание после 26 января 2026 года, больше не имеют права на доплату к пенсии. Для новых доноров финансовый бонус отменили, однако оставили другие льготы, в частности освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением заработка и бесплатное питание.
Помимо донорских выплат, украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные бонусы, например, возрастную доплату. После 70 лет пенсионерам автоматически добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен, при условии, что общая сумма пенсии не превышает 10 340 гривен.
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