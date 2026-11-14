Лише одна довідка принесе плюс 320 гривень до пенсії

Що це за спеціальна доплата до пенсії

Ідеться про спеціальну надбавку для Почесних донорів України, яка у 2026 році становить 320 гривень.

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Право на таку щомісячну фінансову підтримку мають громадяни, які отримали відповідний статус ще за часів СРСР або встигли його оформити до 25 січня 2026 року, про що зазначають у Пенсійному фонді України.

Важливо! Розмір цього фінансового бонусу не є фіксованим, адже він напряму прив'язаний до прожиткового мінімуму. Законом передбачено, що донори отримують рівно 10% від затвердженої суми на одну особу в розрахунку на місяць.

Такий статус присвоюють лише тим, хто безоплатно здав 40 доз цільної крові або 60 доз плазми.

Що потрібно зробити для оформлення грошей

Щоб кошти почали надходити разом із основною пенсією, автоматичного нарахування недостатньо, тому доведеться проявити ініціативу. Вам необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду із заявою про призначення надбавки.

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Із собою обов'язково візьміть базовий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код та головний папір – посвідчення "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Які рішення щодо доплат ухвалювалися раніше

Як вже повідомлялося, держава суттєво змінила правила підтримки, і пенсіонери, які отримали це почесне звання після 26 січня 2026 року, більше не мають права на доплату до пенсії. Для нових донорів фінансовий бонус скасували, проте залишили інші пільги, зокрема звільнення від роботи у день здачі крові зі збереженням заробітку та безкоштовне харчування.

Окрім донорських виплат, українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, наприклад, вікову доплату. Після 70 років пенсіонерам автоматично додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень, за умови, що загальна сума пенсії не перевищує 10 340 гривень.