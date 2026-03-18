18 марта, 07:44
Доплата в 20%: кто имеет право на повышенную зарплату в Украине

Валерия Моргун
Основні тези
  • Работники, которые работают в ночное время с 22:00 до 06:00, получают доплату не менее 20% тарифной ставки за каждый час работы.
  • Запрещено привлекать к ночной работе беременных, женщин с детьми до трех лет, лиц моложе 18 лет, за исключением определенных случаев, а работники с инвалидностью могут работать по собственному согласию.

Некоторые предприятия требуют работы не только днем. В связи с этим люди работают в ночное время. Однако у этих рабочих смен есть свои правила.

Кто может получить доплату к зарплате в Украине?

Установленная продолжительность работы в ночное время сокращается на один час, о чем пишет Пенсионный фонд.

Но это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени. Например, для лиц, занятых на работах с вредными условиями труда или для отдельных категорий людей (учителей, врачей и т.д.).

Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной, если это нужно:

  1. по условиям производства на сменных работах;
  2. при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Важно! Во время действия военного положения эти нормы не применяются.

Что же вообще такое ночная смена? Ночной считается работа с 22:00 до 06:00.

Работа в такое ночное время оплачивается в повышенном размере. Более того, она не должна быть ниже, чем 20% тарифной ставки за каждый час работы.

Однако и работать в ночную смену могут не все. Запрещается привлекать к труду в ночное время:

  • женщин, за исключением тех отраслей экономики Украины, где это вызывается особой необходимостью и разрешается как временная мера;
  • беременных;
  • женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
  • лиц моложе восемнадцати лет.

Украинцы с инвалидностью могут работать в ночное время. Однако только по собственному согласию и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.

Для работников, которые имеют сменный режим работы (в частности с привлечением к работе в ночное время) предусмотрено проведение медицинских осмотров. Об этом говорится в ЗУ "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий".

Что еще известно о зарплатах в Украине?

  • В Украине изменилась минимальная зарплата в этом году. Так с 1 января 2026 года она составляет 8 647 гривен. До этого она составляла 8 тысяч гривен.
  • Если человек выполнил установленную норму труда, но получил меньше минимальной зарплаты, то работодатель должен доплатить. Речь идет о специальной выплате – доплате до минимальной зарплаты.