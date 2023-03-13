Будут доплачивать до 570 гривен: многие пенсионеры получат выплаты

Следовательно, украинские пенсионеры получат от 300 до 570 гривен компенсационных выплат от государства. Однако это касается только тех, чей размер пенсии не достигает 10 340 гривен.

Компенсационные выплаты для пенсионеров

Первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что в этом году большинство получат компенсационные выплаты. Но при условии, что получаемые ими пенсии меньше 10 340 тысяч гривен.

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Пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 гривен;

Возраст 75 – 80 лет – до 456 гривен;

Старше 80 лет – до 570 гривен.

Индексацию получили даже те, кому не обещали

что с 1 марта почти всем категориям пенсионеров проиндексировали пенсионные выплаты. Не получат повышения личности с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий, ведь их выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

В 2023 году были проиндексированы пенсии тех граждан, которые получают наименьшие выплаты. Интересно, что раньше они не подлежали такому повышению. Все потому, что их размер пенсий:

был привязан к прожиточному минимуму,

поэтому раньше пересматривался только при росте прожиточного минимума.

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К сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос гораздо медленнее, чем темпы индексации. В этом году, чтобы исправить ситуацию, что наименьшие пенсии росли медленнее всего, эти выплаты были включены в индексацию,

– добавила заместительница.

К слову, более 4 миллионов пенсионеров, получающих самые маленькие пенсии, могут рассчитывать на это повышение.