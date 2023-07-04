Средства получат не все: кого из военных оставят без "боевых" доплат

Недавно Рада приняла долгожданный закон №9342 о доплатах военным. В нем говорилось о суммах от 30 до 100 тысяч гривен, которые защитники будут получать за участие в боях. В то же время поправку о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч всем защитникам не удалось вернуть.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк и отметил, что в целом законопроект был принят через 2,5 месяца после голосования правки о "30 тысячах".

Читайте также Зеленский подписал законопроект о доплатах военным: что это значит

Впрочем, скандальные 30 тысяч доплаты всем военным, не только тем, которые выполняют боевые (специальные) задачи, вернуть не удалось.

Оптимальным было бы возвращение 30 тысяч гривен доплаты всем военным, но, к сожалению, на это не согласилось большинство,

– добавил народный депутат Алексей Гончаренко.

За что проголосовала Рада

Если коротко, то в законопроекте приняли следующие доплаты военным:

От 30 000 до 100 000 гривен для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи;

20 100 гривен военным, которые в связи с ранением признаны ограниченно пригодными и зачислены в распоряжение соответствующего командира;

6000 гривен для срочников;

2350 гривен для курсантов;

от 15000 до 30000 гривен для инструкторов в воинских частях.

Еще раньше, на этапе рассмотрения законопроекта, источник 24 Канала в парламенте сообщал, что размер средств, которые нужно было бы привлекать для дополнительных вознаграждений всем военным, мог достичь и 170 миллиардов гривен в год. А это огромная сумма для украинского бюджета.

Собеседник объяснил, что в государственном бюджете нет собственных ресурсов для финансирования этих доплат, а международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны.

Почему МВФ был против

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил , что решение о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным не помогает Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в частности МВФ.

В разговоре с 24 Каналом Олег Гетман, экономический эксперт, говорит, что МВФ интересует единственный момент – как Украина сбалансирует бюджет.

Когда в бюджете с учетом всей помощи, например, есть 3 триллиона гривен. И, соответственно, государство тратит все эти средства, потом возникает вопрос: где вы возьмете еще 150 миллиардов, которые нужно на реализацию поправки о 30 тысячах доплат всем военным? А ответа нет.

Олег Гетман Экономический эксперт В отличие от популистской правки, которая вызывала сумасшедшие расходы бюджета (речь идет о возврате всем военным дополнительных вознаграждений в размере 30 тысяч гривен – 24 Канал), нынешний принятый законопроект о доплатах наработан уже совместно с Минфином, Минобороны, комиссией КГГА по вопросам налоговой и финансовой политики и других.

Следовательно, этот закон стал общим комплексным решением, которое не дает таких безумных расходов, как было в предыдущей правке. Таким образом, значительных рисков для украинского бюджета также нет. Следовательно, принятый законопроект никак не повлияет на сотрудничество с МВФ, потому что средства дополнительно не печатались и не заимствовались.

Какие зарплаты получают военные

Сейчас возвращается акциз на горючее, который дает дополнительные десятки миллиардов гривен в бюджет. Также началось движение по дефинизации товаров, а это еще несколько десятков миллиардов гривен. Так что дополнительные ресурсы есть в пределах 30 – 50 миллиардов гривен.

Военнослужащие получают зарплаты из нескольких частей. Основное денежное обеспечение зависит от должности, звания и выслуги лет защитника. Дополнительно они могут получать денежные вознаграждения, установленные по инициативе президента на период военного положения. Речь идет о всем известных 30, 50 и 100 тысячах гривен.

Сейчас военный, непосредственно участвующий в боевых действиях, может получить в среднем от 120 до 150 тысяч ежемесячно:

Командир бригады с учетом денежного вознаграждения в 100 тысяч в среднем может рассчитывать на 150 173 гривны.

Командир батальона – 136 481 гривну в месяц.

Командир роты – 131 224 гривны.

Командир взвода – 128 229 гривен.

Главный сержант роты – 126 094 гривны.

Рекрут – 120 130 гривен.

Те военнослужащие, которые выполняют специальные (боевые) задачи, могут получать с учетом вознаграждения в 30 тысяч гривен: