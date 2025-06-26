Доплаты военным в июле: увеличат ли денежное обеспечение воинов ВСУ

В сети распространяется информация о дополнительных выплатах защитникам, которые планируют начислить в июле 2025 года. На самом деле увеличивать денежное обеспечение не планируют, о некоторых выплатах военные все же могут получить.

Будут ли доплаты ВСУ в июле

Учитывая текущую ситуацию, вопросы денежного обеспечения приобретают масштабное значение сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Проанализировав нормативно-правовые акты, можно прийти к выводу, что пока нет изменений по выплатам денежного обеспечения и составляющих заработной платы наших военных,

– говорит эксперт Елена Воронкова.

Вместе с тем Елена Воронкова отмечает, что планируется индексация денежного обеспечения из-за того, что порог инфляции пересек границу в 103%. По ее словам, относительно этого факта можно сделать вывод, что увеличение произойдет на сумму 100-150 грн.

Несмотря на то что увеличивать денежное обеспечение не собираются, военные могут получать доплату за ликвидацию вражеской техники.

Доплаты за уничтоженную технику россиян

Самые большие доплаты военным предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:

корабль первого ранга – 243 600 гривен;

корабль второго ранга – 182 700 гривен;

корабль третьего ранга – 121 800 гривен;

корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;

боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.

Также защитники могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия:

зенитный ракетный комплекс – 121 800 гривен;

реактивную систему залпового огня – 60 900 гривен;

тактический ракетный комплекс или военный самолет – 54 810 гривен;

танк, наземную самоходную артиллерию, боевой вертолет – 48 720 гривен;

другую наземную артиллерию, военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс – 42 630 гривен;

боевую машину пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированную разведывательно-дозорную машину – 42 630 гривен;

другой летательный аппарат, оснащенный средствами поражения или наблюдения (в частности, беспилотного) – 36 540 гривен;

переносной зенитный ракетный комплекс – 30 450 гривен;

судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением более 5 тысяч тонн – 30 450 гривен;

судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением до 5 тысяч тонн включительно – 24 360 гривен.

Вместе с тем защитникам в июле начислят доплаты за успешные выполнения боевых задач в составе воинского подразделения, группы или части.