Президент Украины анонсировал новое решение относительно отпусков военных. По его словам, дополнительный отпуск станет возможен с августа.

Как увеличат отпуска военным?

Вместе с рядом принятых решений о расходах на оборону, НАБУ и САП, Владимир Зеленский вводит дополнительные дни отпуска для защитников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Также я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных,

– сообщил Президент Украины.

По его словам, изменения начнут действовать уже с августа.

Вскоре заместитель председателя ОП Павел Палиса разъяснил, что раньше у всех было 30 дней отпуска – а сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но она не действовала во время военного положения.

Относительно гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные – в зависимости от возможностей в подразделении,

– отметил он.

Кроме того, прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

Сколько дней отпуска сейчас имеют военные?

Отпуск военного в 2025 году ограничен. Защитникам предусмотрен отпуск на время военного положения составляет 30 календарных дней ежегодно. Кроме того, можно взять 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

Кроме того, известно, что время, которое военный тратит туда и обратно, не учитывается в продолжительность отпуска. В то же время этот период не может длиться более 2 суток в одну сторону.

Однако если военный планирует отпуск за границу, то при таких обстоятельствах учитывается время на дорогу от места службы до государственной границы Украины в направлении выбранной страны для отдыха и вида транспорта, который будет происходить доезд.