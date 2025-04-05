Коммунальщики могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет

Часть украинцев столкнется с дополнительными расходами на электроэнергию. Какие категории потребителей попадут под новые начисления, читайте далее.

Кто может получить дополнительную платежку за свет

Кроме оплаты за использованную электроэнергию, украинцы могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен, напомнили в "На пенсии", передает 24 Канал.

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Потребители рискуют остаться без электроэнергии не только из-за несвоевременной оплаты счетов, но и по другим причинам. В частности, в ряде случаев потребителям придется самостоятельно оплачивать повторное подключение к электросети, что обойдется в 3 950 гривен.

В каких случаях возможно отключение электроэнергии

Как сообщается, отключение электроэнергии в 2025 году возможно в случае:

недопуска коммунальщиков к счетчикам для проверки;

завершения срока действия, расторжения или отсутствия договора между потребителем и оператором системы распределения или поставщиком.

Обратите внимание! Процесс восстановления электроснабжения займет от трех до пяти дней. Чтобы избежать лишних расходов и неудобств, коммунальщики рекомендуют своевременно выполнять все требования.