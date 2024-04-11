Рада поддержала дополнительные выплаты для военных: кто получит по 70 тысяч гривен
11 апреля 2024, 14:17Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Рада поддержала дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих. Однако получить эти деньги смогут не все.
Парламент одобрил постановление
Парламент принял постановление, которое обязывает правительство принять постановление о 70 тысячах гривен для тех военнослужащих, кто находится на передовой и выполняет боевые задачи.
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Более того, как стало известно, вскоре будет внесен законопроект о ротации.Напомним! Выплаты военнослужащих на период действия военного положения состоят из двух частей: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, а это надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.
Выплаты военнослужащим в 2024 году
В то же время денежное обеспечение разделяют еще на две части:
- основное денежное обеспечение – оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;
- дополнительное денежное обеспечение – надбавки за особенности прохождения службы.
При этом, размеры денежного обеспечения для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.