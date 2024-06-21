Тариф на свет для села и города: есть ли разница в цене

За свет население Украины платит единый тариф, который установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт. В то же время за водоснабжение и водоотвод стоимость в крупных городах и маленьких городках часто может отличаться.

Стоит ли свет в городах дороже

Известно, что нынешний тариф на электроэнергию в Украине – это единственная зафиксированная стоимость за киловатт света как для жителей города, так и для жителей сельской местности.

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То есть все украинцы платят за потребленные киловатты одинаковую стоимость – с 1 июня это 4,32 гривны. Такая стоимость будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Правительство вынужденно подняло стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Из-за российских ракетных обстрелов почти 80% украинских объектов генерации были уничтожены или повреждены.

Летом 2023 года электроэнергию для потребителей также повышали. Как еще раньше сообщил в эфире телемарафона Николай Колесник, заместитель министра энергетики, тогда такое решение оправдало себя – было восстановлено 3 гигаватта мощностей.

Кстати, до повышения стоимости света Украина среди остальных стран Европы была с самым низким тарифом на электроэнергию. После повышения тариф достиг показателей Сербии и Албании.

В то же время если принять во внимание заработную плату украинца, то ее уровень на самом низком уровне среди европейских стран.



Тариф на свет по странам Европы до 1 июня 2024 года / Инфографика 24 Канала

Как отличается стоимость за воду

Если в Украине тариф на свет для всех бытовых потребителей одинаковый, то с тарифами на воду ситуация несколько иная. Несмотря на то, что на сегодня по решению Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных, тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для населения применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года, есть отдельные случаи, когда в том или ином городе цена на воду растет.

Как еще раньше объясняла 24 Каналу эксперт Кристина Ненно, так случается из-за того, что не все водоканалы подчиняются НКРЭКУ, который принимает решение о повышении.

Кристина Ненно Эксперт по ЖКХ Если мы говорим о маленьких городках и селах, где нет огромных водоканалов, хотя они есть в перечне НКРЕКП, то по ним может принять решение о повышении местная власть. Однако оно должно быть экономически обоснованным.

Небольшим предприятиям без лицензии от комиссии тариф устанавливает именно местная власть.

В то же время НКРЭКУ пересмотрел с 1 июня тарифы на воду для небытовых потребителей. Для городов введены следующие цены: