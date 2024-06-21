Чи коштує світло у містах дорожче

Відомо, що теперішній тариф на електроенергію в Україні – це єдина зафіксована вартість за кіловат світла як для жителів міста, так і для жителів сільської місцевості.

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Тобто всі українці сплачують за спожиті кіловати однакову вартість – з 1 червня це 4,32 гривні. Така вартість буде чинною до 30 квітня 2025 року.

Нагадуємо! Уряд вимушено підняв вартість електроенергії для побутових споживачів. Через російські ракетні обстріли майже 80% українських об'єктів генерації були знищені або пошкоджені.

Влітку 2023 року електроенергію для споживачів також підвищували. Як ще раніше повідомив в ефірі телемарафону Микола Колісник, заступник міністра енергетики, тоді таке рішення виправдало себе – було відновлено 3 гігавати потужностей.

До речі, до підвищення вартості світла Україна серед решти країн Європи була із найнижчим тарифом на електроенергію. Після підвищення тариф сягнув показників Сербії та Албанії.

Водночас якщо взяти до уваги заробітну плату українця, то її рівень на найнижчому рівні серед європейських країн.



Тариф на світло по країнах Європи до 1 червня 2024 року / Інфографіка 24 Каналу

Як відрізняється вартість за воду

Якщо в Україні тариф на світло для усіх побутових споживачів однаковий, то з тарифами на воду ситуація дещо інша. Попри те, що на сьогодні за рішенням Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року, є окремі випадки, коли в тому чи іншому місті ціна на воду зростає.

Як ще раніше пояснювала 24 Каналу експертка Христина Ненно, так трапляється через те, що не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП, який приймає рішення про підвищення.

Зауважте! Невеликим підприємствам без ліцензії від комісії тариф встановлює саме місцева влада.

Христина Ненно Експертка з ЖКГ Якщо ми говоримо про маленькі містечка та села, де немає величезних водоканалів, хоча вони є в переліку НКРЕКП, то щодо них може прийняти рішення про підвищення місцева влада. Однак воно має бути економічно обґрунтованим.

Водночас НКРЕКП переглянув з 1 червня тарифів на воду для непобутових споживачів. Для міст введені такі ціни: