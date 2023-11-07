Как не платить за доставку газа

Сумма за доставку газа, это плата за обслуживание газовой инфраструктуры, подведенной к домохозяйству. Именно поэтому украинцы могут получать платежки даже если не пользуются ресурсом, ведь таким образом возможность подключения сохраняется.

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Если потребитель не пользуется газом, но не хочет расторгать договор на распределение газа, чтобы потом не платить за его повторное подключение, ему придется платить минимальную сумму за распределение газа, соответствующую группе потребления газа.

– объяснили в ГазПравде.

Заметьте! Группа потребления определяется сразу же при заключении договора с газовой компанией и прописывается непосредственно в документе.

Итак, если вам действительно не нужен газ, вы можете отказаться от его доставки и платить больше не потребуется. Для этого нужно обратиться в облгаз и расторгнуть договор.

Как правильно расторгнуть договор

Чтобы расторгнуть договор газ и его доставку правильно, нужно совершить следующие действия:

получить Акт о прекращении газоснабжения, чтобы убедиться, что услуга была прекращена;

обратиться к Оператору ГРМ с требованием расторгнуть договор о разделе газа. К заявке следует добавить копию Акта о прекращении газоснабжения;

если газоснабжение в дом не прекратилось, следует подать Оператору ГРМ заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о распределении газа.

После того как украинец разорвет договор и заплатит все задолженности, оператор не будет иметь право присылать ему счета. Если такое происходит или Оператор ГРМ не желает расторгнуть договор, следует подать жалобу в НКРЭКУ.