Як не платити за доставку газу

Сума за доставку газу, це плата за сервіс газової інфраструктури, підведеної до домогосподарства. Саме тому українці можуть отримувати платіжки, навіть якщо не користуються ресурсом, адже таким чином можливість підключення зберігається.

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Якщо споживач не користується газом, але не хоче розривати договір на розподіл газу, щоб потім не платити за його повторне підключення, йому доведеться платити мінімальну суму за розподіл газу, яка відповідає групі споживання газу,

– пояснили у ГазПравді.

Зауважте! Група споживання визначається одразу при укладанні договору з газовою компанією і прописується безпосередньо в документі.

Тож, якщо вам справді не потрібен газ, ви можете відмовитися від його доставки й платити більше не буде потрібно. Для цього треба звернутися в облгаз та розірвати договір.

Як правильно розірвати договір

Щоб розірвати договір газ та його доставку правильно, треба вчинити наступні дії:

отримати Акт про припинення газопостачання, щоб переконатися, що послугу припинили;

звернутися до Оператора ГРМ з вимогою розірвати договір про розподіл газу. До заявки потрібно додати копію Акта про припинення газопостачання;

якщо газопостачання до оселі не припинилося, слід подати Оператору ГРМ заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про розподіл газу.

Після того, як українець розірве договір і заплатить усі заборгованості, оператор не матиме права надсилати йому рахунки. Якщо таке відбувається або Оператор ГРМ не бажає розірвати договір, варто подати скаргу до НКРЕКП.