В ДТЭК назвали нынешнюю ситуацию со светом самой тяжелой за эту зиму

Украинская энергосистема переживает самый сложный период за эту зиму. Отключения действуют в Киеве, области, на Днепропетровщине. Зато в Запорожской области после полного обесточивания удалось частично восстановить свет.

Почему в Украине сейчас самая тяжелая ситуация со светом?

После того как россияне атаковали Днепропетровскую и Киевскую области, в этих областях появились проблемы с передачей электроэнергии. Кроме того, в результате непогоды добавились повреждения сети, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму,

– отметили в ДТЭК.

Какие регионы больше всего страдают из-за отсутствия электроснабжения:

В Днепре и области зафиксировали проблемы с передачей света после ударов по высоковольтной инфраструктуре,

В Киеве россияне попали в генерацию в момент сильных холодов, то есть когда нагрузка на энергосистему самая высокая,

Из-за непогоды преодолевались серьезные повреждения энергосистемы в Киевской области. Известно, что почти 190 бригад работают круглосуточно для восстановления электроснабжения.

Какова ситуация со светом на Днепропетровщине и Запорожье?

В результате масштабной аварии в энергосистеме Днепропетровская область остались без света, кроме Криворожья, сообщили в ДТЭК.

На утро воскресенья, 11 января, в регионе запитали критическую инфраструктуру, а в дома жителей постепенно возвращают свет.

Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее,

– добавили в ДТЭК.

Кроме того, ночью была обесточена и Запорожская область. Об этом сообщил Иван Федоров, начальник Запорожской ОГА. Но впоследствии электроснабжение удалось восстановить, прежде всего для объектов критической инфраструктуры.

Где продолжаются отключения света?