ЕС передал США новое торговое предложение в попытках достичь соглашения

Европейский Союз предоставил США пересмотренное торговое предложение. Таким образом Блок стремится придать новый импульс переговорам с администрацией Трампа на фоне длительного скептицизма по достижению трансатлантического соглашения.

Евросоюз предоставил США новый документ в попытках заключить соглашение

Новый документ содержит предложения, учитывающие интересы США, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В частности там указаны международные трудовые права, экологические стандарты, экономическая безопасность и постепенное снижение тарифов до нуля с обеих сторон на несущественные сельскохозяйственные продукты и промышленные товары. Документ был направлен официальным лицам в Вашингтоне в начале этой недели.

В нем также изложены предложения по взаимным инвестициям и стратегическим закупкам в сферах энергетики, искусственного интеллекта и цифровой связности,

– уточнили в материале.

По словам источников, ЕС стремится к сотрудничеству с США и ищет сбалансированное и взаимовыгодное соглашение. Кроме того, Комиссии, вероятно, понадобится мандат от государств-членов перед началом формальных переговоров, отметил один из собеседников.

Обратите внимание! В то же время ЕС готовится к контрмерам в случае, если переговоры не дадут удовлетворительного результата.

Что сейчас происходит с тарифами? Блок из 27 стран подготовил планы ввести дополнительные тарифы на экспорт из США на сумму 95 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) в ответ на так называемые "взаимные" пошлины Трампа и 25% тарифы на автомобили и некоторые автозапчасти. В этом месяце ЕС согласился отложить на 90 дней введение отдельных мер в ответ на 25% пошлины США на европейский экспорт стали и алюминия.

США давно критикуют многие цифровые правила ЕС и считают налог на добавленную стоимость барьером для торговли. Брюссель же настаивает, что НДС не является торговой мерой и одинаково применяется ко всем товарам – как европейских, так и неевропейских,

– пишет Bloomberg.

Заметьте! Недавние соглашения США с Великобританией и Китаем свидетельствуют об определенном сдерживании эскалации со стороны Трампа, но представители ЕС не видят в этих соглашениях четких ориентиров для будущих договоренностей.