Євросоюз надав США новий документ у спробах укласти угоду

Новий документ містить пропозиції, що враховують інтереси США, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зокрема там вказані міжнародні трудові права, екологічні стандарти, економічна безпека та поступове зниження тарифів до нуля з обох сторін на несуттєві сільськогосподарські продукти та промислові товари. Документ було надіслано офіційним особам у Вашингтоні на початку цього тижня.

У ньому також викладені пропозиції щодо взаємних інвестицій і стратегічних закупівель у сферах енергетики, штучного інтелекту та цифрової зв’язності,

– уточнили у матеріалі.

За словами джерел, ЄС прагне до співпраці зі США та шукає збалансовану і взаємовигідну угоду. Крім того, Комісії, ймовірно, знадобиться мандат від держав-членів перед початком формальних переговорів, зазначив один зі співрозмовників.

Зверніть увагу! Водночас ЄС готується до контрзаходів у разі, якщо переговори не дадуть задовільного результату.

Що наразі відбувається з тарифами? Блок із 27 країн підготував плани запровадити додаткові тарифи на експорт зі США на суму 95 мільярдів євро (108 мільярдів доларів) у відповідь на так звані "взаємні" мита Трампа і 25% тарифи на автомобілі та деякі автозапчастини. Цього місяця ЄС погодився відкласти на 90 днів запровадження окремих заходів у відповідь на 25% мита США на європейський експорт сталі та алюмінію.

США давно критикують багато цифрових правил ЄС і вважають податок на додану вартість бар’єром для торгівлі. Брюссель же наполягає, що ПДВ не є торговим заходом і однаково застосовується до всіх товарів – як європейських, так і неєвропейських,

– пише Bloomberg.

Зауважте! Нещодавні угоди США з Великою Британією та Китаєм свідчать про певне стримування ескалації з боку Трампа, але представники ЄС не бачать у цих угодах чітких орієнтирів для майбутніх домовленостей.