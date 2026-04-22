ЕС согласовал 20-й пакет санкций против России: СМИ обнародовали содержание ограничений

В среду, 22 апреля, Европейский Союз принял 20-й пакет санкций. Его должны были принять еще до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля.

Что включает в себя 20-й пакет санкций против России?

Отмечается, что Венгрия и Словакия больше не будут блокировать пакет после ремонта нефтепровода "Дружба", о чем пишет Reuters.

В частности полный запрет морских услуг для российской нефти и нефтепродуктов согласован, но решение о его внедрении отложено до согласования с G7.

Обратите внимание! Полный запрет предоставления морских услуг в Европейском Союзе российским судам, перевозящих нефть и нефтепродукты, не вошел в 20-й пакет санкций против России, как предварительно планировалось. Об этом сообщили в "Европейской правде".

Также в Reuters сообщили о таких пунктах:

Запрет на предоставление услуг (технических, финансовых или брокерских) для ледоколов и LNG-танкеров под российским флагом состоится с 25 апреля 2026 года.

Запрет на услуги для иностранных ледоколов и LNG-танкеров, работающих в России – с 1 января 2027 года.

Запрет на предоставление услуг LNG-терминалов прямо или косвенно российским структурам, которые более чем на 50% контролируются гражданами России или российскими компаниями.

Также пакет запрещает транзакции с индонезийским нефтяным портом Каримун и двумя российскими портами – Мурманск и Туапсе. Кроме того, добавили 46 судов в "теневой флот" России.

Отмечен еще запрет на прямую и косвенную продажу танкеров российским структурам. А все продажи должны содержать условие о запрете перепродажи России или использования в стране-агрессоре.

Более того, было добавлено 120 физических и юридических лиц в санкционный список. А еще – 56 позиций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, из них 17 – в третьих странах (Китай, ОАЭ, Беларусь, Центральная Азия). А 36 позиций касаются энергетики России и "теневого флота".

Под ограничения также попали 7 российских НПЗ:

Туапсинский; Комсомольский; Ангарский; Ачинский; Рязанский; Афипский; завод "Лукойл"" в Усинске.

Кроме того, санкции охватили два нефтедобывающих предприятия: "Башнефть" и "Славнефть", а еще Компании в ОАЭ, связанные с "теневым флотом", а также дочерние структуры "Роснефти" и "Газпрома".

Запрет касается транзакций с еще 20 российскими банками и финансовыми учреждениями третьих стран, которые помогают обходить санкции (в Кыргызстане, Лаосе, Азербайджане и Армении).

Кыргызстан стал первой страной, против которой применен инструмент ЕС против обхода санкций. Вводится запрет экспорта из ЕС в Кыргызстан металлорежущих станков и коммуникационного оборудования (модемы, роутеры и т.д.).

Интересно! Среди новых ограничений: ЕС сможет запрещать бизнес с любой компанией или лицом вне ЕС, которая пытается выполнять российские судебные требования (кроме гуманитарных случаев).

Что следует знать о 90 миллиардах евро?