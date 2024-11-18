Евросоюз ужесточил санкции против Ирана из-за его военной поддержки России

Евросоюз ужесточил санкции в отношении Ирана из-за его поддержки России в войне. Новые ограничения связаны с использованием иранских портов и судов для передачи дронов, ракет и соответствующих технологий.

Какие санкции ввел ЕС

Отныне запрещено экспортировать, поставлять или продавать в Иран компоненты, которые могут быть использованы в производстве беспилотников и ракет, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Также введен запрет на транзакции с портами и инфраструктурой, находящихся в собственности или под контролем лиц, включенных в санкционный список.

Это ограничение охватывает доступ к портам, таких как Амирабад и Анзали, а также предоставление услуг судам, которые их используют.

Обратите внимание! Совет ЕС также расширил санкции, добавив в список одно физическое и четыре юридических лица.

Кто попал в санкционный список

Среди новых объектов санкций – судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines и ее руководитель Мохаммад Реза Хиабани.

Интересно! IRISL является главным морским перевозчиком Ирана, и его суда уже много лет перевозят беспилотники для иранского Корпуса стражей исламской революции, который уже попал в санкционный список ЕС.

Также в список попали три российские судоходные компании: MG Flot, VTS Broker и Arapax. Их суда участвуют в перевозке иранских оружия и боеприпасов, в частности компонентов для БПЛА, через Каспийское море для поставки российским войскам, воюющих в Украине.