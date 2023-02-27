Евро и доллар продолжают дешеветь: как изменился курс за выходные

Евро резко подешевело на наличном рынке. Доллар также снизился в цене за выходные, однако нетак заметно, как европейская валюта.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 27 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,40 гривны (без изменений против 24 февраля), а купить за 39,85 гривны (-5 копеек).

Интересно Доллар упал почти на 1 гривну с начала года: почему это происходит в условиях войны

Наличное евро банки покупают за 41,30 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,35 гривны (-15 копеек), а продают – за 39,70 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают – за (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,27 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,66 гривны (-34 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,49 гривны (-11 копеек), а продажа – 39,61 гривны (-9 копеек).

(-11 копеек), а продажа – (-9 копеек). Евро покупают по 41,40 гривны (-30 копеек), а продают за 41,60 гривны (-25 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу отметил, что в настоящее время нет удельных предпосылок для глобальных курсовых изменений. Учитывая влияние таких экономических факторов:

умеренный уровень инфляции,

стабильные учетная ставка и официальный курс валют,

объемы международной макрофинансовой помощи