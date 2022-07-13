Евро и доллар в обменниках сравнялись в цене: наличный курс валют 13 июля

Купить евро в обменнике стоит так же, как и доллар. В целом курс валют по отношению к гривне продолжает расти 13 июля. Детальнее с наличным курсом можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным Минфина , 13 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,80 гривны за доллар при покупке (+60 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,80 гривен за доллар (+40 копеек).

Читайте также Не биткойном единственным: как бесплатно получить новые криптомонеты

Евро банки покупают за 36,80 гривен (+30 копеек), а продают в среднем за 37,95 гривны за евро (+45 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,57 гривны (+19 гривен), а продают – за 37,88 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+19 гривен), а продают – за (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,57 гривны (+13 копейки) и продажа – 38,04 гривны (+1 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,30 гривен (+30 копеек), а продажа – 37,70 гривны (+37 копеек).

(+30 копеек), а продажа – (+37 копеек). Евро продают по 37,40 гривен (+20 копеек), а покупают за 37,90 гривны (+30 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Международные резервы Украины в этом месяце до 2,34 миллиарда долларов из-за продажи валюты НБУ на межбанковском рынке.

С 24 февраля этого года Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен . Крупнейшим источником финансирования бюджета-2022 с начала войны стала "печать валюты" и продажа гособлигаций (ОВГЗ), включая военные облигации.

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Это было обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, объяснил регулятор.

Может заинтересовать – Польша передала Украине еще большее оружие: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.