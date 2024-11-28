Евро бьет рекорды: цена снова вернулась к 44 гривнам
28 ноября 2024, 09:56Читати новину українською
За последние несколько недель евро существенно подешевело, однако на сегодня цена начала резко расти. Например, в обменниках курс подорожал почти на 30 копеек за последние сутки. Курс доллара на рынке также показывает рост, но не такой существенный.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 28 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,37 гривны (+7 копеек против 27 ноября) и продажа по 41,89 гривны (+9 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,50 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+16 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+5 копеек), а продать по 41,87 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 44,18 гривны (+20 копеек), а продажа по 44,38 гривны (+25 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,60 гривны (+13 копеек), а продают по 42,10 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44 гривны (+29 копеек), а продают по 44,50 гривны (+11 копеек).
Какой уровень курса прогнозируют
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, стоимость валюты в наличном сегменте прогнозируется на уровне 41,50 – 41,80 гривен за доллар.
В этом месяце курс будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.
- На прошлой неделе котировки опустились до 41,20 гривен за доллар на безналичном рынке,
- На наличном рынке цена при этом осталась на уровне 41,50 – 41,65 гривны.