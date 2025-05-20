Европа в шаге от отказа от газа из России, но две страны против

Доля российского газа в Европе до сих пор велика. Евросоюз для решения этого вопроса хочет ввести квоту на газ из России на нулевом уровне. Для принятия этого решения нужна единодушная поддержка всех стран в блоке.

Как Европа может отказаться от российского газа

Ранее Евросоюз избегал решений по санкциям в отношении импорта российского газа в результате действий Венгрии и Словакии, однако сейчас могут предложить ввести квоты для общеевропейского запрета на импорт российского газа до конца 2027 года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также В России вырастет стоимость ЖКУ: стало известно, что произошло

Напоминаем! На долю российского газа приходится почти 5 часть европейского спроса. Кремль использует доходы от продажи газа для финансирования войны против Украины.

Таким образом, решение о введении квот должно предоставить компаниям правовую основу для расторжения долгосрочных контрактов на закупку.

Квоты должны будут применяться во всех странах-членах. Ожидается, что их эффективность будет на уровне с эффективностью санкций против России.

Для вступления квоты в силу во всем блоке, которая будет предложена в июне, потребуется поддержка квалифицированного большинства.

Согласно двухэтапной дорожной карты, которая была принята в этом месяце, Еврокомиссия может сначала запретить все новые контракты и прекратить имеющиеся соглашения на спотовом рынке (это треть поставок российского газа), а долгосрочные контракты будут постепенно отменены до конца 2027 года.

В то же время сокращение зависимости от российского газа даст возможность американским поставщикам поставлять больше СПГ в Европу.

Что будет после принятия решения о квотах

После принятия нулевая квота на импорт российского газа будет введена национальными властями. Кроме того, по словам заместителя министра охраны окружающей среды Польши, значительное большинство стран поддерживают план поэтапного отказа от российского газа.