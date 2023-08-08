Хранение газа в Украине это жест доверия

ЕС стремился расширить объемы хранения газа, чтобы компенсировать его нехватку из-за существенного сокращения поставок из России, особенно зимой. До 1 ноября ожидается, что союз заполнит свои хранилища на 90%, потому что 7 августа они уже были полны 87%.

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Такое сотрудничество выгодно для наших союзников, потому что сейчас Украина предлагает низкие цены по сравнению с будущими поставками. К тому же, чешская группа EPH сообщила, что наличие такого хранилища является признаком доверия к стране.

EP Commodities транспортирует природный газ в Украину и использует украинские газохранилища. Мы верим в надежность украинских газотранспортных и газохранилищных систем, хорошо зарекомендовавших себя даже в такой сложнейшей обстановке военного времени,

– сказал Мирослав Хаско, председатель правления EP Commodities.

По словам представителей "Укртрансгаза", сейчас наблюдается положительная динамика закачки газа иностранными трейдерами в ПХГ. А "Нафтогаз" объяснил, что в основном хранилища находятся на западе страны. Клиенты могут использовать более 10 миллиардов кубометров хранилищ вместимостью около 30 миллиардов кубометров.

Мы рассматриваем хранение газа в Украине как одну из интересных возможностей для бизнеса, которую мы сейчас рассматриваем,

– добавила Словацкая государственная SPP.

Там добавили, что их национальные резервы уже заполнены на 90%, поэтому Украина является выгодным партнером.

Что говорят трейдеры о военных рисках

Другие трейдеры отметили, что остро стоят вопросы о возможных военных ударах и прекращении поставок газа по России, которое до сих пор происходит через Украину.

Представьте, что прицельная ракета попадает к компрессорной станции или другой инфраструктуре. Вы должны пойти на этот риск,

– объяснил Мартин Пич, глава торгового отдела чешской фирмы MND.

Объемы нынешних спредов могут быть незначительными, однако может произойти их рост, если спотовые цены упадут. Например, аналитический центр Bruegel спрогнозировал, что емкость украинских хранилищ может вырасти на 10%.

Использование дополнительных 100 ТВт-ч мощностей в Украине улучшит перспективы зимы в Европе и долгожданное увеличение доходов Украины,

– добавил Брейгель.

Напомним! Газ, который будут хранить в Украине, можно купить где угодно и качать по трубопроводам из Венгрии, Польши и Словакии.

Повысились номинации трубопровода из Украины в Словакию для перетоков в Украину – виртуальных реверсивных потоков. Также физические потоки начались в августе через пункт Будинце с суточными объемами около 17 миллионов кубометров.