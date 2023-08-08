Зберігання газу в Україні – це жест довіри

ЄС прагнув розширити обсяги зберігання газу, аби компенсувати його нестачу через суттєве скорочення поставок з Росії, особливо зимою. До 1 листопада очікується, що союз заповнить свої сховища на 90%, бо 7 серпня вони вже були повні на 87%.

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Така співпраця вигідна для наших союзників, тому що нині Україна пропонує низькі ціни порівняно з майбутніми постачаннями. До того ж чеська група EPH повідомила, що наявність такого сховища є ознакою довіри до країни.

EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність українських газотранспортних та газосховищних систем, які добре зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці воєнного часу,

– сказав Мирослав Хаско, голова правління EP Commodities.

За словами представників "Укртрансгазу", нині спостерігається позитивна динаміка закачування газу іноземними трейдерами у ПСГ. А "Нафтогаз" пояснив, що в основному сховища знаходяться на заході країни. Клієнти можуть використати понад 10 мільярдів кубометрів сховищ місткістю близько 30 мільярдів кубометрів.

Ми розглядаємо зберігання газу в Україні як одну із цікавих можливостей для бізнесу, яку ми зараз розглядаємо,

– додала Словацька державна SPP.

Там додали, що їх національні резерви вже заповнені на 90%, тому Україна є вигідним партнером.

Що говорять трейдери про військові ризики

Інші трейдери зауважили, що гостро стоять питання про можливі військові удари та припинення постачання газу Росією, яке досі відбувається через Україну.

Уявіть, що прицільна ракета потрапляє до компресорної станції або якоїсь іншої інфраструктури. Ви повинні піти на цей ризик,

– пояснив Мартін Піч, голова торгового відділу чеської фірми MND.

Обсяги за нинішніх спредів можуть бути незначними, проте може статися їх зріст, якщо спотові ціни впадуть. Наприклад, аналітичний центр Bruegel спрогнозував, що місткість українських сховищ може зрости на 10%.

Використання додаткових 100 ТВт-год потужностей, що є в Україні, покращить перспективи зими в Європі та довгоочікуване збільшення доходів України,

– додав Брейгель.

Нагадаємо! Газ, що зберігатимуть в Україні, можна купити будь-де і качати трубопроводами з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Підвищилися номінації трубопроводу з України до Словаччини для перетоків в Україну – віртуальних реверсивних потоків. Також фізичні потоки почалися у серпні через пункт Будінце із добовими обсягами близько 17 мільйонів кубометрів.