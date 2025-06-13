На фоне атак по Ирану: европейский газ показал рекордный рост: европейский газ показал рекордный рост

Цены на европейский природный газ резко выросли после того, как Израиль нанес серию ударов по Ирану. Это вызвало опасения относительно расширения войны в регионе, который является ключевым для мировых энергопоставок.

Европейский газ рекордно вырос в цене

Эталонные фьючерсы подскочили в пятницу на 5,7%, и это самый большой рост за более чем пять недель, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Газ дорожал вместе с более широким энергетическим рынком, на фоне скачка цен на нефть,

– говорится в материале.

Израиль в пятницу утром совершил авиаудары по ядерной программе Ирана и объектам баллистических ракет. Операция означает серьезную эскалацию противостояния между этими двумя противниками, и Иран уже пообещал, что Израиль "заплатит очень высокую цену".

Ключевым беспокойством является возможное нарушение перевозок через Ормузский пролив – важную водную артерию для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) и нефти. Хотя Тегеран часто угрожал закрыть Ормуз в периоды геополитической напряженности, этого еще не произошло.

Физическая доставка СПГ пока не пострадала, но может задерживаться, если суда начнут избегать этого пролива,

– уточнили в тексте.

Стратег Rabobank по энергетике Флоренс Шмит отметила, что Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты обеспечивают примерно 98 миллионов тонн экспорта СПГ в год. Это составляет 18% мирового предложения.

Катар входит в тройку ведущих поставщиков СПГ. В частности любые перебои с его экспортом могут привести к росту цен на газ выше 100 евро за мегаватт-час в "худшем сценарии".

Заметьте! Хотя большинство сжиженного газа Европа получает из США, "потеря даже незначительной доли поставок является мощным фактором роста цен".

Другие перебои поставок газа

Ближе к Европе трейдеры также следят за возможными перебоями в Норвегии – крупнейшем поставщике трубопроводного газа в Европу. Bloomberg пишет, что там большая перерабатывающая установка сейчас остановлена из-за незапланированной аварии. Поставки уже были ограничены из-за сезонных работ по техобслуживанию.

Голландские фьючерсы с поставкой на следующий месяц – эталон для европейского рынка – выросли на 3,23%, до 37,34 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:12 утра в Амстердаме,

– отмечают авторы материала.

Обратите внимание! Фьючерсы на электроэнергию в Европе также выросли – контракт на поставку в Германии на год вперед поднялся до самого высокого уровня с февраля, по данным EEX.