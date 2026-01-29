Социальная помощь от 3 900 гривен ежемесячно: кто будет получать выплаты

В 2026 году выросла минимальная зарплата – она увеличилась с 8 000 гривен до 8 647 гривен. Из-за этого претерпели изменения и ряд выплат в стране.

Какое пособие по безработице в 2026 году?

В частности выросла помощь по безработице в Украине, о чем сообщили на Правительственном портале.

Максимальная сумма выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен. Соответственно в 2025 году он составлял 8 000 гривен.

Обратите внимание! Размер денежной поддержки зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.

В частности минимальная теперь – 3 900 гривен. В прошлом году она составляла 3 600 гривен.

Но на эти выплаты могут рассчитывать не все, а люди, отвечающие определенным критериям:

те, кто за последний год имел менее 7 месяцев страхового стажа;

люди, которые работали более 7 месяцев, но неполный рабочий день или если данные об их зарплате пока невозможно рассчитать;

внутренне перемещенные лица, которые не имеют документов о подтверждении страхового стажа.

Кроме того, выплата для отдельных категорий увеличилась с 1 500 до 1 650 гривен:

для молодежи, которая ищет первое рабочее место; тем, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины (например, за прогул).

В то же время размер пособия по безработице для людей, с учетом страхового стажа, формируется из двух составляющих – средней заработной платы и страхового стажа. Об этом напомнили в Государственной службе занятости.

Суммы высчитываются следующим образом:

до 3 лет – 50%;

от 3 до 6 лет – 55%

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Пособие по безработице назначается с первого дня после предоставления статуса безработного.

Обратите внимание! В период действия военного положения срок выплат пособия по безработице не превышает 90 календарных дней. Но для лиц предпенсионного возраста – до 360 дней.

