Фицо посетит Вашингтон: словацкий премьер подпишет соглашение стоимостью до 15 миллиардов долларов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вскоре посетит Вашингтон. Там словацкий политик подпишет межправительственное соглашение с США.

Почему Фицо планирует визит в Вашингтон?

Она заключается в строительстве атомного энергоблока Westinghouse стоимостью 12-15 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на журналиста VSquare и Direkt36 Саболча Пани.

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Журналист сообщил, что соглашение было окончательно согласовано недавно. Поэтому, согласно планам, визит Фицо может состояться уже вскоре.

Издание Aktuality пишет, что к проекту должна присоединиться американская компания Westinghouse, которую словацкое правительство выбрало без проведения открытого тендера. Критики, в частности из оппозиции, обращают внимание на отсутствие прозрачного процесса отбора поставщика.

Министр экономики Дениса Сакова (партия Hlas) объясняет это стратегическими причинами:

Россию Словакия больше не может использовать в качестве поставщика

во Франции ограниченные мощности,

Южная Корея нуждается в лицензии от Westinghouse.

Обратите внимание! Рассматривается также возможное консорциумное решение США-Корея.

Сакова в эфире телеканала TA3 заявила, что соглашение с американской стороной уже "завоевали и согласовали". В частности осталось только дождаться нотификации от Еврокомиссии, которая ожидается до конца июля.

Посольство США в Братиславе пока не подтвердило приглашение для Фицо, но отметило, что текст соглашения проходит технические процедуры. Перевод и юридическую проверку, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Визит Фицо может совпасть с текущим геополитическим контекстом,

– отметили в издании.

Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, в июле объявил о намерении ввести 30% пошлины на экспорт из Европы. Это может серьезно ударить по словацкому автопрому.

Обратите внимание! Встреча с Трампом, следовательно, может иметь как экономическое, так и символическое значение.