Фицо посетит Вашингтон: словацкий премьер подпишет соглашение стоимостью до 15 миллиардов долларов
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует визит в Вашингтон для подписания соглашения на строительство атомного энергоблока Westinghouse.
- Посольство США в Братиславе не подтвердило приглашение для Фицо, но отметило, что соглашение проходит технические процедуры.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вскоре посетит Вашингтон. Там словацкий политик подпишет межправительственное соглашение с США.
Почему Фицо планирует визит в Вашингтон?
Она заключается в строительстве атомного энергоблока Westinghouse стоимостью 12-15 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на журналиста VSquare и Direkt36 Саболча Пани.
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Журналист сообщил, что соглашение было окончательно согласовано недавно. Поэтому, согласно планам, визит Фицо может состояться уже вскоре.
Издание Aktuality пишет, что к проекту должна присоединиться американская компания Westinghouse, которую словацкое правительство выбрало без проведения открытого тендера. Критики, в частности из оппозиции, обращают внимание на отсутствие прозрачного процесса отбора поставщика.
Министр экономики Дениса Сакова (партия Hlas) объясняет это стратегическими причинами:
- Россию Словакия больше не может использовать в качестве поставщика
- во Франции ограниченные мощности,
- Южная Корея нуждается в лицензии от Westinghouse.
Обратите внимание! Рассматривается также возможное консорциумное решение США-Корея.
Сакова в эфире телеканала TA3 заявила, что соглашение с американской стороной уже "завоевали и согласовали". В частности осталось только дождаться нотификации от Еврокомиссии, которая ожидается до конца июля.
Посольство США в Братиславе пока не подтвердило приглашение для Фицо, но отметило, что текст соглашения проходит технические процедуры. Перевод и юридическую проверку, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Визит Фицо может совпасть с текущим геополитическим контекстом,
– отметили в издании.
Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, в июле объявил о намерении ввести 30% пошлины на экспорт из Европы. Это может серьезно ударить по словацкому автопрому.
Обратите внимание! Встреча с Трампом, следовательно, может иметь как экономическое, так и символическое значение.