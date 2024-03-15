План Б, если США не поможет: Марченко рассказал, что будет делать Украина, если не получит деньги

Министр финансов Украины сообщил, что скорее всего деньги от США будут. В противном случае, Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи.

Финансовая помощь от США

Сергей Марченко во время телемарафона рассказал, что Украина имеет план Б, если США не выделит ей макрофинансовую помощь.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится.

Поддержка США важна для сотрудничества с МВФ. Это нужно для формирования пула партнеров доверия, которые принимаются в рамках G7. Он добавил, что США постоянно уверяет Украину, что помощь будет, поэтому это основной вариант.

Вариант Б, как мы уже отмечали, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США,

– добавил министр.

Он отметил, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, которые поддерживают Украину.

До этого Украина получила от партнеров политические обязательства по предоставлению 122 миллиардов долларов до 2027 года. Также МВФ одобрил соглашение о программе EFF с доступом в размере 15,6 миллиарда долларов 31 марта 2023 года.