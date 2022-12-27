Миллионный транш: Швеция передаст Украине средства на оборону

В поддержку обороны Украины Швеция выделила около 19,2 миллиона долларов. Денежные средства будут направлены в Международный фонд поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Все средства будут использованы для укрепления военного потенциала страны.

Читайте также США составили спецплан, чтобы ускорить развертывание Patriot в Украине: когда прибудет ПВО

Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы,

– заявил премьер-министр Королевства Швеции Ульф Кристерссон.

Сколько Швеция направила помощи

Кроме помощи в 19,2 миллиона долларов в декабре, Швеция в ноябре сообщила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 миллиарда шведских крон. Это 287 миллионов долларов.

что такая помощь – на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи, то есть около 2 миллиардов крон.

В Посольстве Королевства Швеции в Украине добавили, что они гордятся тем, что поддерживают украинцев.

Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется,

– отметили там.

Помощь Украине от Германии

Напоминаем, что немецкая компания Rheinmetall начала поставлять в Украине новые грузовики HX 8x8.

Украина получит 26 таких высокопроходимых автомобилей от германских партнеров.

Кроме того, Алексей Макеев, посол Украины в Германии, заявил, что Германия пообещала предоставить больше оружия и боеприпасов

Обратите внимание В Воздушных силах объяснили, почему США решили сейчас передать Украине системы Patriot

ЗРК Patriot от США

США предоставят Украине помощь в размере 1,85 миллиарда долларов. Из них 1 млрд от Пентагона, а именно 1 батарея ЗРК Patriot.

Украинские военные специально будут проходить обучение, чтобы эффективно использовать системы Patriot.

Как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо / Инфографика 24 канала