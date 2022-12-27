Миллионный транш: Швеция передаст Украине средства на оборону
Источник:Министерство обороны Украины
В поддержку обороны Украины Швеция выделила около 19,2 миллиона долларов. Денежные средства будут направлены в Международный фонд поддержки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Все средства будут использованы для укрепления военного потенциала страны.
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Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы,
– заявил премьер-министр Королевства Швеции Ульф Кристерссон.
Сколько Швеция направила помощи
Кроме помощи в 19,2 миллиона долларов в декабре, Швеция в ноябре сообщила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 миллиарда шведских крон. Это 287 миллионов долларов.Интересно, что такая помощь – на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи, то есть около 2 миллиардов крон.
В Посольстве Королевства Швеции в Украине добавили, что они гордятся тем, что поддерживают украинцев.
Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется,
– отметили там.
Помощь Украине от Германии
- Напоминаем, что немецкая компания Rheinmetall начала поставлять в Украине новые грузовики HX 8x8.
- Украина получит 26 таких высокопроходимых автомобилей от германских партнеров.
- Кроме того, Алексей Макеев, посол Украины в Германии, заявил, что Германия пообещала предоставить больше оружия и боеприпасов
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ЗРК Patriot от США
- США предоставят Украине помощь в размере 1,85 миллиарда долларов. Из них 1 млрд от Пентагона, а именно 1 батарея ЗРК Patriot.
- Украинские военные специально будут проходить обучение, чтобы эффективно использовать системы Patriot.