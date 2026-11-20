Почему финансовые потребности государства резко возросли

Во время пресс-конференции в Берлине Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году Украине понадобится 115 миллиардов долларов, сообщает "Новости.LIVE". Изначально власти рассчитывали на значительно меньшую сумму, но после подробных консультаций с министром обороны и военным руководством цифру пришлось пересмотреть.

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У нас уже есть позитивные сигналы: 45 плюс 45 – это 90. А 90 ближе к 115, чем 45. Поэтому мы найдем еще 25– подчеркнул президент, объясняя математику будущих поступлений.

Привлечение таких колоссальных средств имеет критически важное значение для каждого гражданина. Эти деньги пойдут не только на содержание сильной армии и развитие собственного оборонного производства, но и на восстановление разрушенной энергетики и стабилизацию экономики. Бесперебойная помощь партнеров гарантирует, что правительству не придется запускать печатный станок, а значит, гривна избежит стремительного обесценивания, а социальные выплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя.

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Глава государства также предупредил, что аналогичная сумма может понадобиться и в 2028 году. Даже если боевые действия завершатся раньше, стране потребуются мощные финансовые вливания для послевоенного восстановления.

Что известно о переговорах с европейскими партнерами

Напомним, что европейские союзники уже активно ищут пути покрытия украинского дефицита. Как сообщалось ранее, Европейская комиссия официально предложила предоставить Украине дополнительный кредит на сумму до 45 миллиардов евро. Из этого пакета 25 миллиардов планируется направить на вооружение, а еще 20 миллиардов – на закрытие дыр в государственном бюджете. Главное преимущество этого займа заключается в том, что возвращать долги придется не из карманов украинских налогоплательщиков, а за счет будущих репараций от России.