Чому фінансові потреби держави різко зросли

Під час пресконференції в Берліні Володимир Зеленський заявив, що у 2027 році Україні знадобиться 115 мільярдів доларів, повідомляє "Новини.LIVE". Спочатку влада розраховувала на значно меншу суму, але після детальних консультацій із міністром оборони та військовим керівництвом цифру довелося переглянути.

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Ми вже маємо позитивні сигнали: 45 плюс 45 – це 90. А 90 ближче до 115, ніж 45. Тож ми знайдемо ще 25– наголосив президент, пояснюючи математику майбутніх надходжень.

Залучення таких колосальних коштів є критично важливим для кожного громадянина. Ці гроші підуть не лише на утримання сильної армії та розвиток власного оборонного виробництва, а й на відновлення зруйнованої енергетики та стабілізацію економіки. Безперебійна допомога партнерів гарантує, що уряду не доведеться вмикати друкарський верстат, а отже, гривня уникне стрімкого знецінення, а соціальні виплати та пенсії виплачуватимуться вчасно.

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Глава держави також попередив, що аналогічна сума може знадобитися й у 2028 році. Навіть якщо бойові дії завершаться раніше, країна потребуватиме потужних фінансових вливань для післявоєнної відбудови.

Що відомо про переговори з європейськими партнерами

Нагадаємо, що європейські союзники вже активно шукають шляхи покриття українського дефіциту. Як повідомлялося раніше, Європейська комісія офіційно запропонувала надати Україні додатковий кредит на суму до 45 мільярдів євро. З цього пакету 25 мільярдів планують спрямувати на зброю, а ще 20 мільярдів – на закриття дірок у державному бюджеті. Головна перевага цієї позики полягає в тому, що повертати борги доведеться не з кишень українських платників податків, а за рахунок майбутніх репарацій від Росії.