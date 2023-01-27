Старт "финансового Рамштайна": Украина будет поддерживать весь мир
Платформа "финансовый Рамштайн" станет координационным проектом доноров для Украины, объединяющим страны ЕС и G7, а также МВФ и другие мировые учреждения. Все для скорейшего экономического восстановления страны.
"Финансовый Рамштайн": что это
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, 26 января состоялся так называемый "финансовый Рамштайн". Это финансовая координационная платформа доноров с участием министров стран-партнеров, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
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Главной задачей платформы является координация экономической поддержки для неотложных нужд Украины:
- Обеспечить прогнозируемую, ритмичную бюджетную поддержку в 2023 году,
- Спланировать и обеспечить начало восстановления Украины,
- Скоординировать денежные инструменты поддержки экономики и частного сектора.
Кого объединяет платформа
По данным Forbes, к платформе присоединились страны G7 и ключевые международные организации, а это МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ. А секретариат с двумя офисами будет в Брюсселе и Киеве.
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Но как и основной Рамштайн, она будет открыта для присоединения других стран, желающих системно помогать Украине,
– добавил заместитель директора-распорядителя МВФ от Украины Владислав Рашкован.
Кроме того, сопредседательствуют в платформе министр финансов Украины Сергей Марченко (с ним вице-премьеры Александр Кубраков и Юлия Свириденко), гендиректор Еврокомиссии по соседству и расширению Герт Ян Купман и заместитель советника по национальной безопасности США Майк Пайл.