Фонд нацблагосостояния – ключевой стабилизационный инструмент России. Сейчас деньги из Фонда постепенно заканчиваются, а основной источник их поступлений остается под давлением.

Как тает Фонд нацблагосостояния

Деградация российской экономики углубляется на фоне затяжной войны против Украины и многоуровневых западных санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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По состоянию на начало июля 2022 года объем ликвидной части Фонда нацблагосостояния достигал 145 миллиардов долларов, в уже в июле 2023-го, этот показатель уменьшился до 78 миллиардов долларов. На 1 мая 2025 года резервы составляли 39 миллиардов долларов, следовательно, с начала полномасштабной войны падение произошло почти вчетверо.

Основной источник поступлений в Фонд – экспорт нефти, который остается под давлением. Прогнозируется, что в 2025 году средняя цена на нефть марки Brent составит 64 доллара за баррель, а в 2026 году – 60 долларов. Для России, чей бюджет наполняется за счет нефтегазовых доходов, такая динамика создает критические риски.

Какие проблемы ждут россиян

Проблемы уже отражаются в ключевых секторах. Так, проекты государственной корпорации "Росатом", запланированные на 2025 год, остаются недофинансированными на 80%. Зато у отечественной железной дороги фиксируется падение объемов перевозок, в добывающей, металлургической и строительной сферах – спад производства, российские корпорации массово приостанавливают выплату дивидендов. Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях.

Несмотря на это, Москва продолжает публично демонстрировать уверенность в стабильности экономики. Однако подконтрольная государству пропаганда, которая скрывает реальные масштабы экономического спада, не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность,

– сообщают в разведке.

При условии сохранения нынешних ограничений и усиления санкций Россия рискует потерять последние остатки финансовой подушки в виде Фонда нацблагосостояния уже в 2026 году.