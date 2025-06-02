Россия рискует потерять финансовую подушку в 2026 году: сколько денег осталось
- Фонд нацблагосостояния России значительно уменьшился с 145 миллиардов долларов в июле 2022 года до 39 миллиардов долларов на 1 мая 2025 года.
- Ключевые сектора экономики сталкиваются с проблемами, такими как недофинансирование проектов и спад производства в добывающей, металлургической и строительной сферах.
Фонд нацблагосостояния – ключевой стабилизационный инструмент России. Сейчас деньги из Фонда постепенно заканчиваются, а основной источник их поступлений остается под давлением.
Как тает Фонд нацблагосостояния
Деградация российской экономики углубляется на фоне затяжной войны против Украины и многоуровневых западных санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Смотрите также Национальная трагедия: что не позволит российскому бюджету долго воевать
По состоянию на начало июля 2022 года объем ликвидной части Фонда нацблагосостояния достигал 145 миллиардов долларов, в уже в июле 2023-го, этот показатель уменьшился до 78 миллиардов долларов. На 1 мая 2025 года резервы составляли 39 миллиардов долларов, следовательно, с начала полномасштабной войны падение произошло почти вчетверо.
Основной источник поступлений в Фонд – экспорт нефти, который остается под давлением. Прогнозируется, что в 2025 году средняя цена на нефть марки Brent составит 64 доллара за баррель, а в 2026 году – 60 долларов. Для России, чей бюджет наполняется за счет нефтегазовых доходов, такая динамика создает критические риски.
Какие проблемы ждут россиян
Проблемы уже отражаются в ключевых секторах. Так, проекты государственной корпорации "Росатом", запланированные на 2025 год, остаются недофинансированными на 80%. Зато у отечественной железной дороги фиксируется падение объемов перевозок, в добывающей, металлургической и строительной сферах – спад производства, российские корпорации массово приостанавливают выплату дивидендов. Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях.
Несмотря на это, Москва продолжает публично демонстрировать уверенность в стабильности экономики. Однако подконтрольная государству пропаганда, которая скрывает реальные масштабы экономического спада, не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность,
– сообщают в разведке.
При условии сохранения нынешних ограничений и усиления санкций Россия рискует потерять последние остатки финансовой подушки в виде Фонда нацблагосостояния уже в 2026 году.