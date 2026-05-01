Форма 5 для военного: зачем она нужна и какие льготы позволяет получить

Военнослужащие Украины имеют право получать различные льготы от государства. Однако часто для их оформления не обойтись без важной справки, которая одновременно является самой простой, которую могут получить защитники.

Какие данные содержит Форма 5?

Речь идет о Форме 5 – самую распространенную справку в ВСУ. Ее военным выдают обычно без ограничений в необходимом количестве, пишут Силы территориальной обороны.

Некоторые воинские части, в частности, сразу после подписания контракта с защитником добавляют к его личной несколько экземпляров Формы 5.

Фактически, это подтверждение того, что определенное лицо проходит службу в конкретном подразделении, – отмечают в Силах теробороны.

Форма 5 содержит всю важнейшую информацию о военнослужащем:

его фамилия, имя и отчество;

воинское звание;

название воинской части или подразделения, где проходит службу защитник;

учреждение, которое выдавало справку.

Фото: Форма 5 / Силы территориальной обороны Украины

Важно! Форма 5 сохраняет силу до 30 дней. А после увольнения со службы военный может получить справку в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Какие льготы дает справка для военного?

Форма 5 необходима военным, чтобы оформить различные льготы и субсидии. Также она дает возможность получить разрешение на оружие по упрощенной процедуре.

Среди основных льгот, которые дает документ, можно выделить несколько:

Возможность льготного обслуживания кредитов и кредитных карточек . Военный имеет возможность подать заявку в банк вместе формой 5, чтобы приостановить начисление процентов или штрафов во время действия военного положения.

. Военный имеет возможность подать заявку в банк вместе формой 5, чтобы приостановить начисление процентов или штрафов во время действия военного положения. Получение служебной квартиры или улучшение условий проживания . Справка необходима, чтобы оформить служебное жилье.

. Справка необходима, чтобы оформить служебное жилье. Проживание в общежитиях . Чтобы получить жилую площадь в общежитии воинской части, тоже необходимо подать форму 5.

. Чтобы получить жилую площадь в общежитии воинской части, тоже необходимо подать форму 5. Субсидии и льготы на коммуналку. Социальные льготы от государства на оплату коммунальных услуг военным предоставляют на основании этой справки, которая подтверждает их статус.

Более того, без формы 5 военный фактически не сможет получить ряд административных услуг, отмечают в Центре предоставления административных услуг Львова.

Дело в том, что эта справка подтверждает факт службы военного и содержит информацию о конкретной воинской части или подразделении.

Поэтому форму 5 используют, когда нужно решить различные бытовые и социальные вопросы. Например, ее требуют при регистрации места жительства защитников, зачисления на квартирный учет, а также для оформления единовременной материальной поддержки, которую может предоставить местная власть.

При этом в ЦНАПе отмечают, что справка должна быть выдана уполномоченным лицом воинской части, где военный проходит службу.

Кроме основных данных, форма может содержать название органа или учреждения, для которого ее выписывают, например, для ЦНАП или городского совета.

Важно! На получение льгот от государства могут претендовать участники боевых действий. Однако не все военные, которые служат, могут оформить соответствующий статус. Как пояснил в комментарии 24 Каналу рассказал адвокат Вадим Гречкивский. участником боевых действий военный может называться только тогда, когда он непосредственно находился на линии разграничения и выполнял боевые задачи.

Какие льготы для военных в 2026 году?

В 2026 году украинские военные могут воспользоваться рядом государственных льгот. В частности, им доступны бесплатные лекарства по рецептам, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости, а также ежегодные медицинские осмотры.

Также предусмотрены скидки на оплату жилья и коммунальных услуг – 75% на квартплату, коммуналку и топливо для домов без центрального отопления. Кроме этого, военные имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте и льготы на отдельные междугородние перевозки.

Государство оказывает поддержку и в образовании и трудоустройстве. Речь идет о частичной или полной оплате обучения, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитиях, а также трудовые гарантии – 100% оплату больничных, дополнительный оплачиваемый отпуск и преимущества при сокращении штата и тому подобное.