С чем связаны проверки

Решение было принято с целью повышения безопасности пользователей газа. Согласно данным компании, нарушения выявляются почти в каждом доме во время проверок, сообщает OBOZ.UA.

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Жители часто самовольно меняют газовые сети, прокладывают электрические кабели рядом с газопроводом, закладывают его в стены или заменяют газовое оборудование без разрешений и специалистов.

Только в 2024 году, после проверки 10 700 многоэтажных домов, было обнаружено 20 тысяч утечек газа.

Обратите внимание! В домах, которые пользуются газом, проведут технические проверки внутренних сетей и оборудования. Такие проверки не проводились длительное время, но сейчас их решили восстановить.

В связи с восстановлением проверок, суммы в платежках за коммунальные услуги вырастут, поскольку к ним будет добавлена стоимость технического обслуживания газовых сетей.

Важно! Если потребители не заключат договор с компанией, имеющей лицензию на такое обслуживание, они автоматически станут клиентами "Газмереж" и будут вынуждены платить за эти услуги. Стоимость будет зависеть от поставщика и количества квартир в доме, колеблясь от 50 до 5 000 гривен в год.

Кроме того, в случае выявления вмешательств в работу газовых счетчиков во время проверок, придется оплатить дополнительный штраф.