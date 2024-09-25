З чим пов'язані перевірки

Рішення було ухвалене з метою підвищення безпеки користувачів газу. Згідно з даними компанії, порушення виявляються майже в кожному будинку під час перевірок, повідомляє OBOZ.UA.

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Жителі часто самовільно змінюють газові мережі, прокладають електричні кабелі поруч із газопроводом, закладають його в стіни або замінюють газове обладнання без дозволів і фахівців.

Лише у 2024 році, після перевірки 10 700 багатоповерхових будинків, було виявлено 20 тисяч витоків газу.

Зауважте! У будинках, які користуються газом, проведуть технічні перевірки внутрішніх мереж та обладнання. Такі перевірки не проводилися тривалий час, але зараз їх вирішили відновити.

У зв’язку з відновленням перевірок, суми в платіжках за комунальні послуги зростуть, оскільки до них буде додано вартість технічного обслуговування газових мереж.

Важливо! Якщо споживачі не укладуть договір із компанією, що має ліцензію на таке обслуговування, вони автоматично стануть клієнтами "Газмереж" і будуть змушені сплачувати за ці послуги. Вартість залежатиме від постачальника та кількості квартир у будинку, коливаючись від 50 до 5 000 гривень на рік.

Крім того, у разі виявлення втручань у роботу газових лічильників під час перевірок, доведеться сплатити додатковий штраф.