Россия бьет по украинскому газу: каких последствий ждать

Россия наносит удары не только по энергосистеме Украины, но и пытается уничтожить газодобывающую индустрию. Какая сейчас ситуация в Украине и какие проблемы ожидают население читайте в материале.

Напомним, что 17 ноября газодобыча Украины и предприятия были атакованы российскими ракетами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Подтвердил обстрелы и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. По его словам, в результате ракетной атаки было разрушено несколько объектов, а некоторые получили повреждения.

Насколько опасны обстрелы украинской газодобычи

оккупанты попали в два объекта критической инфраструктуры Днепра. Пострадали мирные жители.

Как рассказывает 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, удары россиян по газодобывающей инфраструктуре действительно не очень эффективны.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Каждая точка из которой добывают газ, она одна из сотен на территории Украины. Если по каждой будут бить, то это куча ресурсов и времени. Это не даст результата.

Гораздо опаснее, если бы россияне били по газохранилищам. Но и здесь есть нюанс: все хранилища под землей. Туда не так просто добраться. Однако это не значит, что Россия не сможет в дальнейшем наносить вред:

Опасно, если россияне постараются обстреливать точки, где газ поднимается из хранилищ.

В том числе речь идет о газораспределительной сети. Поэтому на определенных территориях в определенный момент времени не будут поставляться газ.

Такая история у нас сейчас с энергоснабжением. Проблема возникает в связи с тем, что россияне избивают по подстанциям, обеспечивающим передачу электроэнергии на конкретные территории. И тогда в регионе, где повреждены трансформаторы, напряжение не попадает в потребительскую сеть.

Какие будут возникать проблемы у населения

К сожалению, есть риски как с газоснабжением, так и с электроснабжением в Украине. Если россияне будут целить в точки, где происходит распределение газа и электроэнергии, то соответственно будут возникать проблемы для населения.

Еще одним испытанием станет то, что объемы газа в украинских газохранилищах достаточно малы. Однако есть надежда на теплую зиму и на то, что промышленность будет меньше потреблять,

– добавляет Кушнирук.

Учитывая, что российские ракеты достают по всей территории Украины, фактически все области находятся под риском. В наиболее сложных ситуациях сейчас находятся Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Николаевская, Донецкая и Луганская области.

Подготовиться нужно уже: чем отапливать дом, если исчезнет свет и газ

Пропало газоснабжение: что делать

Если исчезнет газоснабжение, исчезнет и отопление в большинстве квартир. В таком случае следует запастись:

сухим спиртом;

Туристическими принуждениями, то есть горелками, благодаря которым можно приготовить пищу;

Баллоном с газом;

Запасами пищи (как быстрого приготовления, так и долго сохраняющихся продуктов: консервы, крупы и остальные).

Найдите альтернативу батареям, а именно электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;

Используйте грелку. Она поможет согреться в своей кровати.

Сделать можно своими руками: из пластиковой бутылки и горячей воды.

Если есть камины, печи, буржуйки или другие приборы для обогрева с помощью сырья, это тоже спасет ситуацию.

Для этого следует запастись дровами, углем или хворостом. Но такой вид отопления возможен только в частном доме.



Как подготовиться, если исчезнет газоснабжение / Инфографика 24 канала