Важно знать: о каких льготах для пенсионеров все молчат

Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы. В частности, речь идет о бесплатном проезде в некоторых видах транспорта. Также пенсионеров освободили от уплаты одного налога.

Какой налог могут не платить пенсионеры сейчас?

Украинские пенсионеры, освобождены от уплаты земельного налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

Читайте также Известного экономиста подозревают в домогательствах и издевательствах над персоналом

Обратите внимание! От уплаты земельного налога освобождаются пенсионеры, получающие выплату по возрасту.

Заметим, что льгота действует только, если участок лица соответствует установленным лимитам:

до 0,01 гектара – применяется для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

В то же время, зависимости от типа населенного пункта, лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов сейчас такие:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа.

Какие услуги пенсионеры могут получить бесплатно?

Бесплатный проезд предоставляется пенсионерам в некоторых видах городского транспорта. Исключением из этого перечня, например, является такси. Также право на бесплатный проезд есть у таких лиц в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Не стоит забывать и о праве пенсионеров получить бесплатные (или же со значительной скидкой) юридические услуги, речь идет о: