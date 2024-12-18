Зимняя помощь Германии поможет пережить зиму 2,6 миллионам украинцев

Зимний пакет помощи Германии на сумму 90 миллионов евро поможет Украине пережить зиму. Его официально передала министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Что входит в пакет помощи

Это оборудование позволит 2,6 миллионам украинцев обеспечить тепло и электроэнергию в течение третьей военной зимы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Укринформ".

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Пакет помощи включает:

80 мобильных ТЭЦ;

более 20 мобильных котельных;

трансформаторы;

гибридные генераторы;

подъемные платформы для ремонта центральных линий электропередач.

Обратите внимание! Комбинированные теплоэлектростанции имеют размер контейнера, что позволяет быстро и гибко перемещать их в места, где больше всего нужны энергия и тепло.

Какую помощь оказала Германия Украине

С начала войны 24 февраля 2022 года Министерство развития и экономического сотрудничества Германии выделило Украине 1,7 миллиарда евро из общего пакета в 37 миллиардов евро.

Это средства, которые Федеральное правительство предоставило для военной и гражданской поддержки Украины.

Заметьте! Деньги направлены на помощь внутренне перемещенным лицам, протезирование пострадавших, а также на обеспечение доступа к электроэнергии и тепла, что позволяет украинским компаниям продолжать производственную деятельность.

Кроме того, Министерство поддерживает подготовку квалифицированных кадров, в частности, для малого и среднего бизнеса.