Гонконг не будет отвечать США пошлинами, но усиливает присутствие в других регионах
- Гонконг не планирует вводить соответствующие пошлины против США, несмотря на экономическое давление от американских пошлин.
- Гонконг расширяет экономическое сотрудничество с другими странами, открывая торговые представительства и заключая новые соглашения о свободной торговле.
Несмотря на экономическое давление из-за американских пошлин, Гонконг не планирует вводить ответные ограничения против США. Глава администрации Джон Ли заявил, что в краткосрочной перспективе регион понесет потери, однако будет оставаться открытым портом и международным торговым центром.
Гонконг не будет отвечать на пошлины
Американские тарифы, введенные против Китая, автоматически распространяются и на Гонконг, поскольку Вашингтон больше не признает его отдельным торговым субъектом, 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В ответ на это Гонконг выбирает другую стратегию – расширения экономического сотрудничества с другими странами.
Джон Ли сообщил, что Гонконг активно работает над заключением новых соглашений о свободной торговле, в частности со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
В ближайшее время будут открыты торговые представительства в Египте, Турции и Камбодже, а также ведутся переговоры об инвестиционных соглашениях с Саудовской Аравией, Бангладеш и Перу.
Мы воспользуемся главной мировой тенденцией географической диверсификации, активно привлекая иностранные компании и капитал для Гонконга, поскольку Гонконг может обеспечить инвесторам безопасность и стабильность,
– отмечает Гонконга Джон Ли.
Напомним! 9 апреля Китай повысил пошлины на импорт из США до 84% в ответ на решение президента Дональда Трампа поднять американские тарифы на китайские товары до 104%.