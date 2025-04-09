Гонконг не відповідатиме на мита

Американські тарифи, введені проти Китаю, автоматично поширюються і на Гонконг, оскільки Вашингтон більше не визнає його окремим торговим суб’єктом, 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У відповідь на це Гонконг обирає іншу стратегію – розширення економічної співпраці з іншими країнами.

Джон Лі повідомив, що Гонконг активно працює над укладенням нових угод про вільну торгівлю, зокрема з країнами Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

Найближчим часом буде відкрито торгові представництва в Єгипті, Туреччині та Камбоджі, а також ведуться переговори про інвестиційні угоди з Саудівською Аравією, Бангладеш і Перу.

Ми скористаємося головною світовою тенденцією географічної диверсифікації, активно залучаючи іноземні компанії та капітал для Гонконгу, оскільки Гонконг може забезпечити інвесторам безпеку і стабільність,

– зазначає Гонконгу Джон Лі.

Нагадаємо! 9 квітня Китай підвищив мита на імпорт зі США до 84% у відповідь на рішення президента Дональда Трампа підняти американські тарифи на китайські товари до 104%.