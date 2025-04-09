Гонконг не будет отвечать на пошлины

Американские тарифы, введенные против Китая, автоматически распространяются и на Гонконг, поскольку Вашингтон больше не признает его отдельным торговым субъектом, 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В ответ на это Гонконг выбирает другую стратегию – расширения экономического сотрудничества с другими странами.

Джон Ли сообщил, что Гонконг активно работает над заключением новых соглашений о свободной торговле, в частности со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В ближайшее время будут открыты торговые представительства в Египте, Турции и Камбодже, а также ведутся переговоры об инвестиционных соглашениях с Саудовской Аравией, Бангладеш и Перу.

Мы воспользуемся главной мировой тенденцией географической диверсификации, активно привлекая иностранные компании и капитал для Гонконга, поскольку Гонконг может обеспечить инвесторам безопасность и стабильность,

– отмечает Гонконга Джон Ли.

Напомним! 9 апреля Китай повысил пошлины на импорт из США до 84% в ответ на решение президента Дональда Трампа поднять американские тарифы на китайские товары до 104%.