Новые цифры: в Украине за месяц существенно вырос госдолг

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины на 30 июня 2025 года составляла 7,697 триллиона гривен или 184,84 миллиарда долларов. За месяц долг вырос на 181,73 млрд гривен или на 3,88 миллиарда долларов.

Как изменился госдолг Украины?

С начала года долг вырос на 716 миллиардов гривен или на 18,78 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Читайте также НБУ назвал условие, при котором Украина в этом году может накопить рекордные запасы валюты

В течение июня 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 3,88 млрд долл. США,

– говорится в сообщении.

Государственный долг Украины составил 7 402,52 миллиарда гривен (это 96,18% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 177,77 миллиарда долларов США. Государственный внешний долг составил 5 561,92 миллиарда гривен (это 72,26% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 133,57 миллиарда долларов США.

Гарантированный государством долг Украины составил 294,43 миллиарда гривен (3,83%), или 7,07 миллиардов долларов США, частности:

гарантированный государством внешний долг – 213,57 миллиарда гривен (2,77%), или 5,13 миллиарда долларов США;

гарантированный государством внутренний долг – 80,86 миллиарда гривен (1,05 %), или 1,94 миллиарда долларов США.

Заметьте! Государственный внутренний долг составил 1 840,61 миллиарда гривен (23,91 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,20 миллиарда долларов США.