Государственный долг Украины вырос до размера 7 951,29 миллиарда гривен. или 192,71 миллиарда долларов США. Такая сумма была определена по состоянию на 31 августа 2025 года.

Как изменился Государственный долг Украины за последний месяц?

В течение августа государственный и гарантированный госдолг Украины вырос в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

В частности государственный и гарантированный государством внешний долг составляет:

5 989,86 миллиарда гривен (75,34% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 145,17 млрд долларов США; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 961,43 миллиарда гривен (24,66%), или 47,54 миллиарда долларов США.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа),

– говорится в информационной справке.

Важно! В частности Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

Что такое Государственный долг?

Государственный долг – это совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами. Об этом сообщает Минфин.

То есть это юридические и физические лица, иностранные государства, различные международные организации и тому подобное.

Государственный долг состоит из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием. Он устанавливается пропорционально доле государства в их капитале.

Он делится на внешний и внутренний. Внешний государственный долг – это задолженность другим странам, международным экономическим организациям. А внутренний – задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и другим кредиторам.

Что известно о ситуации с украинской экономикой?