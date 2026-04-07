Украинцы снова будут жить с отключениями света: какие решения властей усугубляют дефицит
- В Украине вернулись к более жестким ценовым ограничениям на рынке электроэнергии, что делает импорт убыточным и грозит возвращением к графиков отключений света из-за дефицита.
- Нацрегулятор, который устанавливает ценовые ограничения на рынке, не признает связи между возвращением к более жестким прайс-кепам и дефицитом.
В Украине возможно ухудшение ситуации со светом. Решение Нацрегулятора вернуло рынок к старым ценовым ограничениям, которые делают импорт электроэнергии убыточным в течение значительной части суток, в том числе во время пикового потребления.
Почему Украина может вернуться к графикам отключений света?
Как объяснил в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев, дефицит электроэнергии вследствие российских обстрелов в Украине сохраняется. Зимой, чтобы улучшить ситуацию и стимулировать импорт из ЕС, ценовые ограничения на ее закупку ослабили, однако в апреле вернулись к предыдущим.
В Украине действуют прайс-кэпы – государственные ограничения максимальной и минимальной цены на электроэнергию, выше или ниже которых торговать на определенных рынках запрещено. Их устанавливает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
7 апреля состоялось ее заседание, где утвердили возвращение к более жестким прайс-кэпам, которые временно отменяли с 18 января до 31 марта. Эффект от возобновления ограничений стал заметным уже с 1 апреля, когда рынок автоматически вернулся к предыдущим уровням предельных цен и в энергосистеме возник дефицит.
Почему-то в НКРЭКУ решили, что проблемы, которые присутствовали на рынке электрической энергии во время отопительного сезона, завершатся 31 марта. Возобновление ограничений сразу отразилось на балансе. На следующий день Укрэнерго сообщило о том, что вынуждено возобновить графики почасовых отключений света на всей территории Украины. Это означает, что генерации сейчас еще недостаточно для того, чтобы обеспечить всех потребителей электрической энергии в достаточном количестве.
По мнению эксперта, любые ограничения, в частности необоснованные, препятствуют нормальному функционированию рынка электрической энергии.
По словам Геннадия Рябцева, ущерб наносят не только возвращение к более жестким прайс-кепам, но и отмена льготных условий поставки газа для теплокоммунэнерго. Из-за этого предприятия вне прифронтовых регионов остановили производство электроэнергии когенерационными установками, и сеть потеряла сотни мегаватт генерации.
Взять больше электрической энергии по импорту нельзя, потому что существуют ограничения, и работать когенерационным установкам, которые производят электрическую энергию, также невозможно, потому что в таком случае они потеряют возможность получать газ по специальным обязанностям в следующем отопительном сезоне,
– говорит Геннадий Рябцев.
По оценке эксперта, речь идет о полгигаватта потерянной распределенной генерации.
В итоге оба приведенные факторы привели к появлению на рынке дополнительного дефицита электроэнергии. Непредсказуемое же государственное регулирование будет тормозить деятельность инвесторов.
Эксперт по энергетике Владимир Омельченко также говорит, что снижение прайс-кепов с 1 апреля приведет к возвращение к графикам отключений света. Это возможно, поскольку низкие предельные цены в условиях дефицита будут ограничивать импорт электроэнергии, а также сделают газовую генерацию нерентабельной.
Никто не будет покупать электроэнергию на рынке ЕС себе в убыток, когда там она неестественным образом делается дешевле чем в Украине в дефицитные часы,
– отмечает эксперт.
По мнению Владимира Омельченко, жесткие ценовые ограничения приведут к усилению отключений в летнюю жару и в пиковый период ремонтов блоков атомных электростанций.
Как менялись предельные цены на рынке электроэнергии?
В январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы, то есть максимальные предельные цены на закупку электроэнергии, чтобы стимулировать импорт из Европейского Союза и украинских производителей. В условиях энергетического террора со стороны России это позволяло улучшать ситуацию с отключениями в энергосистеме.
До апреля ценовые ограничения не зависели от времени суток, а только от рынка:
- 15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке;
- 16 тысяч гривен за мегаватт-час – балансирующем рынке.
Эти прайс-кэпы действовали до 31 марта, а с 1 апреля рынок вернулся к предыдущим. На заседании 7 апреля Нацрегулятор утвердил их, отменив свое январское постановление.
Итак максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляют:
- 5,6 тысячи гривен за мегаватт-час с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00;
- 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00;
- 15 тысяч гривен за мегаватт-час с 17:00 до 23:00.
На балансирующем рынке максимальные предельные цены определены на уровне:
- 6,6 тысячи гривен за мегаватт-час с 00:00 до 07:00;
- 8 тысяч 250 гривен за мегаватт-час с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00;
- 16 тысяч гривен за мегаватт-час с 17:00 до 23:00.
Обратите внимание! Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, что возвращение к предыдущим предельным ценам на электроэнергию для небытовых потребителей препятствует в большинство часов суток как импорту из ЕС, так и работе распределенной генерации на газе. Учитывая это, 3 апреля ограничивали электроснабжение для населения и промышленности.
Как возвращение к более жестким прайс-кэпам повлияло на импорт?
Укрэнерго в письме к Нацрегулятору сообщило о том, что 1 апреля в Украине произошло существенное снижение объемов импорта электроэнергии из Европы, которое совпало с возвращением к более жестким ограничениям цен.
Учитывая это, импорт стал экономически невыгодным для трейдеров, поэтому его резко сократили, что сразу создало дефицит в украинской энергосистеме. По данным Укрэнерго, падение уровня импорта 1 апреля от среднего за последние 7 дней марта составило 57,7%.
Также в НКРЭКУ поступало обращение от АО "Оператор рынка" с сообщением о том, что 1 апреля на рынке "на сутки вперед" цены часто упирались в установленные ограничения, которые действовали до 31 марта.
Например, в 20,8% часов суток электроэнергию продавали по максимально возможной цене, а в 45,8% часов она была очень близкой к максимуму. Из-за этого объем коммерческого импорта на территорию Украины уменьшился примерно на 47% по сравнению с последними сутками марта.
В обоих обращениях говорилось о необходимости пересмотра предельных цен на рынках до уровня, который позволил бы импортировать электроэнергию в больших объемах и удовлетворять спрос потребителей в Украине.
Что говорят в НКРЭКУ об уровне прайс-кепов?
Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко на заседании комиссии сообщил, что предельные цены на электроэнергию не являются причиной дефицита электроэнергии в Украине. По его словам, на это повлияли другие факторы:
- отмена правительством льготной цены на газ для теплоэнерго и обязательства крупнейших государственных компаний импортировать не менее 50% электроэнергии;
- преждевременный вывод в ремонт некоторого генерирующего оборудования.
На заседании комиссия поддержала постановление, в которые прайс-кэпы прописаны на уровне до январского повышения. В то же время председатель НКРЭКУ заявил, что Нацрегулятор инициирует пересмотр предельных цен и ожидает предложений от участников рынка.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
- По состоянию на 7 апреля в областях Украины продолжаются обесточивания из-за последствий российских атак и непогоды. Обстрелы вызвали отключение света потребителям в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Одесской областях.
- На утро из-за дождей и порывов ветра полностью или частично не имеют электроснабжения более 170 населенных пунктов в 9 областях Украины: Хмельницкой, Киевской, Тернопольской, Одесской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.
- Энергетики рекомендуют ограничить пользование мощными электроприборами в период вечернего пикового потребления с 18:00 до 22:00, в частности, не включать несколько одновременно.