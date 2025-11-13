Неравномерные отключения: почему свет выключают не во всех регионах Украины

Сейчас большинство украинцев живет по графикам отключений света. Однако выключают его далеко не во всех регионах.

Почему не во всех областях выключают свет?

Причиной этого являются российские атаки, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Читайте также Света снова не будет в большинстве регионов: графики почасовых отключений на 13 ноября

Дело в том, что часть украинских регионов больше пострадали от российских атак, а часть – меньше. Страна имеет объединенную энергосистему. Поэтому проблема энергодефицита создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях.

Электроэнергия от объектов генерации передается по магистральным и распределительным сетям. Импортируемая электроэнергия поступает через интерконнекторы,

– объяснили в ведомстве.

Однако украинская энергосистема не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак. Поэтому и возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров – достаточно ограничены.

Поэтому приходится вводить отключение света в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов, чтобы частично разгрузить магистральные сети.

При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет,

– добавили в Минэнерго.

Важно! В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.

Напомним, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В частности за прошедшие сутки Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления.

Что еще следует знать об отключении света?